Prix d’Excellence de la CEDEAO : Pourquoi Omar Pène a repoussé les festivités

Lauréat du Prix d’Excellence de la CEDEAO 2022, Omar Pène ne boude pas son plaisir. « C’est toujours une fierté d’être récompensé », a-t-il confié dans un entretien accordé au journal L’Obs. Il ajoute : « c’est un travail de longue haleine qui a été récompensé. Si nos œuvres ont été choisies pour ce travail, nous ne pouvons que nous en réjouir. C’est un honneur pour moi et pour tous les artistes. C’est le candidat du Sénégal qui a été choisi parmi tant d’autres. »





« Une agréable surprise »





Avant de préciser que c’est le ministère de la Culture qui a porté sa candidature à son insu. « Le prix de l’Excellence, c’est une agréable surprise, a-t-il dit. J’étais à Paris et Aziz Dieng m’a appelé pour m’informer qu’il se passait quelque chose à Abuja et que le choix du jury s’est porté sur le candidat du Sénégal. Il m’a assuré que le ministère allait se charger du transport et autres. C’est le dimanche 4 décembre, une fois installé que j’ai vu qu’il était écrit Omar Pène, lauréat du prix d’Excellence.





Au programme pour célébrer le prix, il est prévu un concert à Paris, a souligné le lead vocal du Super Diamono. Un comité d’organisation a déjà été mis en place dans ce sens. « Les festivités étaient prévues pour ce mois mais avec la Coupe du monde, on les a reportées au mois de février (2023) », a signalé l’artiste.