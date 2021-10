Saint-Louis vibre au rythme de la Kora

Du 19 au 31 Octobre 2021, Saint-Louis va vibrer au rythme des musiques à cordes. Une initiative du chanteur et koriste Abdoulaye Cissokho. Ce, grâce au Festival « Au tour des cordes ». L'évènement va se tenir dans différents lieux de la ville. Concerts et soirées intimistes ont déjà lieu dans la ville.





De belles programmations





A l’affiche, des musiciens de renom. On compte Didem Basar de la Turquie, Kiya Tabassian de l’Iran, Mohamed Abozekry de l’Egypte, Maria Sigaa, Hervé Samb du Sénégal, entre autres virtuoses de la musique à cordes.





Selon Ablaye Cissokho, ce festival est une réponse à la nécessité pour les populations de s'approprier leur ville par la dimension culturelle. Une ville qui ouvre sur un monde continental, insulaire et outre Atlantique. Le temps d'un weekend, les cordes vibrantes et mélodieuses deviennent les ponts entre différents lieux et des époques. Plus qu'un simple événement, Au tour des cordes est d'abord un rendez-vous international qui place la protection et la promotion des patrimoines musicaux du monde et de la culture Saint-Louisienne.





Désormais, la vieille cité va vibrer chaque année, intensément, avec le Festival international de jazz, le festival « Métissons » et celui dédié aux instruments à cordes.