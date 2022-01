Sidiki Diabaté chante pour la paix au Mali

C'est l'un des artistes maliens les plus connus à travers le monde. Il est le fils du grand virtuose de la kora, Toumani Diabaté.Sidiki Diabaté s’est produit aux deux journées festives pour la paix et l’unité, à l’Esplanade du palais du peuple à Conakry où il a enflammé ses fans, samedi soir, par les mélodies de la kora. Il a été accompagné, à un moment, par le Guinéen Kandia Kora.



Accueilli comme un prince à son arrivée dans la capitale guinéenne, puis reçu en audience par le président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya, le jeune artiste malien Sidiki Diabaté a assuré le spectacle, lors du grand concert pour la paix et l’unité, à l’Esplanade du palais du peuple à Conakry. Il a tenu en haleine ses fans guinéens, en réalisant un duo inédit avec le Guinéen Kandia Kora, sous les belles mélodies de la kora.



Une soirée qui a tenu toutes ses promesses, d’autant que le reggaeman ivoiro-malien Tiken Jah Fakoly était également de la fête.



Le jeune artiste, très heureux de sa prestation, a partagé sa joie sur les réseaux sociaux avec ses nombreux followers. «Les mots me manquent. Grand merci au chaleureux public de la Guinée. Merci également aux organisateurs pour leur professionnalisme. Vive la paix et l’unité dans nos pays respectifs. La Guinée a 'noun lagunekee rafamma'», a écrit Sidiki Diabaté sur sa page Facebook.



Selon Sidiki Diabaté, "tout ce que je veux est que la paix revienne au Mali. J'ai le cœur meurtri de voir mon pays ou mon continent dans une pareille situation. Raison pour laquelle, à travers ma musique, je continue toujours à conscientiser et à fédérer pour l'unité africaine".