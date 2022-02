[Entretien] Sona Jobarteh, Princesse mandingue de la kora : "Venir jouer au pays de la Téranga est un grand honneur pour moi"

Sona Jorbateh, Chanteuse, joueuse de Kora Gambienne

La légende dit souvent que l’on vienne du Mali, de Guinée, du Sénégal ou de Gambie, les patronymes sont toujours les mêmes lorsqu’on est gardien de la tradition orale. Quand on s’appelle Susso, Diabaté, Kouyaté, Konté ou Jobarteh, on sait depuis toujours que ses ancêtres étaient des virtuoses du chant, des poètes, des artistes de la parole et des instruments. Sona Jobarteh, qui se produira au festival A Sahel ouvert de Mboumba au Sénégal du 25 au 27 février 2022, vient de l’une des cinq plus grandes familles de griots d’Afrique de l’Ouest. Née à Londres d’une mère anglaise et d’un père gambien, elle est la petite-fille d’Amadu Bansang Jobarteh, maître griot incontesté de la kora. Elle est aussi la cousine de Toumani Diabaté qui a fait vibrer les cordes de sa harpe à calebasse sur les scènes du monde entier. Dans un entretien accordé à Seneweb, la chanteuse revient sur son parcours, sa discographie, entre autres sujets. Entretien.





Vous êtes artiste chanteuse, joueuse de kora, qu'est-ce que cela vous fait en tant que femme?





Tout d'abord je remercie le journal Seneweb de me donner l'opportunité de s'exprimer pleinement sur mon art. Je m'appelle Sona Jobarteh joueuse de Kora professionnel. Je suis née dans une grande famille de griots où la musique n'a pas de secret pour nous. Je suis très fière de d'être griotte et même Africaine d'origine. En tant que femme je suis la seule joueuse de Kora en Afrique voire même dans le monde; je peux vous dire que je n'ai aucun complexe de manipuler la Kora sur scène parce-que ça fait partie de mon sang en tant griotte; il est de mon devoir de respecter la tradition et la culture de mon pays qui est la Gambie.





Pourquoi avez-vous choisi de rester en Afrique ?





Comme je le dis souvent l'Afrique c'est mon Sang bien vrai que ma mère est Anglaise mais je me sens plus Africaine dans mes œuvres en tant que chanteuse. Je suis d'une grande ethnie Mandingue mondialement reconnue grâce aux griots qui font la fierté africaine. C'est l'exemple de mon grand-père Amadou Jobarteh , qui est très respecté en Afrique; donc je suis Africaine et j'en suis très contente.





Aujourd'hui vous êtes au Sénégal dans le cadre du festival Sahel ouvert. Quel est le sentiment qui vous anime?





Je suis très heureuse d'être à Dakar au Sénégal dans le cadre de ce grand festival international qui m'a donné l'opportunité de me produire sur scène. Le Sénégal est un pays qui j'aime beaucoup grâce à sa culture et ses grands hommes, j'écoute la musique populaire sénégalaise à tout moment parce-que ce pays représente beaucoup chose pour moi. Donc, venir jouer au pays de la Teranga est un grand honneur pour moi.





Justement en parlant du Sénégal, avez-vous des relations particulières au plan musical avec les artistes sénégalais?





J'ai déjà des amis artistes Sénégalais avec qui je travaille. D'ailleurs dans mon groupe il y a un Sénégalais qui joue la percussion, donc juste pour vous dire que j'ai de bons rapports avec les chanteurs. Mon prochain Album qui va bientôt sortir a été enregistré avec des artistes Sénégalais très connus mais pour des raisons professionnelles je préfère garder le secret. Au moment convenu, nous donnerons toutes les informations sur cet album.





Quel est le but de l'école d'art que vous avez créée en Gambie?





Le but de cette école c'est de restaurer la culture africaine et de créer des héritiers car une culture m'a été transmise; alors, moi aussi, à mon tour je veux transmettre cette culture à la nouvelle génération. En même temps de promouvoir l'éducation des enfants car rien ne peut sans une bonne éducation; on doit faire l'union entre la culture et l'éducation pour nos enfants.





Quel est votre secret sur scène?





Hahaha je n'ai pas de secret, c'est juste que je reste naturel à chaque fois que je suis à l'œuvre. En plus je vous rappelle que la simplicité c'est de l'art.





Le dernier mot?





Merci au groupe Seneweb et à tous les Sénégalais qui m'ont accueilli depuis hier à cœur ouvert. Que la paix et la stabilité règnent au Sénégal je vous aime !