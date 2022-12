Sortie du ministre Aliou Sow contre Nitdoff : La réponse de l'organisateur du Show of the year

Mamadou Shaheim Diop, Organisateur, Show of the Year

La réplique ne s'est pas fait attendre après le communiqué du Ministère de la culture du côté de l'organisateur du Show of the year. Mamadou Shaheim Diop s'est voulu clair concernant les Fonds de Développement des Cultures Urbaines ( FDCU).''Ces fameux fonds dont vous parlez nous y avons droit comme toute autre structure culturelle basée au Sénégal, organisant le plus grand événement de culture urbaine au Sénégal'', a rappelé le producteur. Voici l'intégralité du communiqué.





« Mr. Le Ministre Aliou Sow avec tout le respect que nous avons pour votre autorité, excusez-nous de vous dire que vous avez raté une belle occasion d’accomplir une de vos missions.





Mr. Le Ministre, ces fameux fonds dont vous parlez nous y avons droit comme toute autre structure culturelle basée au Sénégal, organisant le plus grand événement de culture urbaine au Sénégal.





Concernant cette année la demande qui a été accordée, était pour le Show of the year TOUR.





Pour rappel, le show of the year tour a, finalement, été effectué sans la perception de ces dites subventions. Nous sommes, donc, toujours dans l’attente du versement. Cette somme promise, bien que significative, ne représente même pas le 1/4 du budget.





Vous allez donc aisément comprendre, Monsieur Le Ministre, que pour la 12eme édition du SOTY dont vous parlez, aucune subvention, ni accord de principe a émané de l’Etat. Ce qui revient à dire que nous restons totalement indépendants de l’Etat.





Vous pouvez Mr. Le ministre regarder notre affiche et vous y trouverez le Logo du FDCU, et pourtant aucun centime n'a été décaissé par vos services. Ce fait prouve que nous vous prenons comme des partenaires, car étant sous votre tutelle et non comme des adversaires politiques.





Ces fonds du FDCU dont vous parlez nous n’avons fait que répondre à un appel d'offre sans restriction aucune.





Mr. Le Ministre de la Culture, nous faisons appel à votre autorité pour que nous puissions trouver une solution heureuse et profitable a toutes les parties prenantes





Mr. Le Ministre ce que nous attendons de vous en tant que tuteur c'est de trouver une issue favorable à cette situation et non pas de proférer des menaces des acteurs culturels.





Nous passons sous silence la réponse à notre très cher Ministre de la Jeunesse. Notre profond respect pour la jeunesse sénégalaise nous interdit de verser dans un débat de caniveau. »