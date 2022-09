Takander Band : Mapenda Seck renaît avec un nouvel album

Mapenda Seck revient au-devant de la scène musicale après trois ans d'éclipse. Le leader du Takander Band vient de sortir un nouvel album intitulé «Mann».



D’après Bés Bi, qui donne l’information, il s’agit d’un album de 13 titres. Un mélange de musique traditionnelle et moderne, et d’acoustique, saupoudré de mbalax. «Mann, c’est mon miroir en quelque sorte. J’ai fait un long chemin pour arriver à ce stade», a expliqué l’artiste la semaine dernière sur Africa 24 où il faisait la présentation de sa nouvelle production.



Mapenda Seck n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il entend enchaîner. «Actuellement, j’ai le sang chaud, signale-t-il. Là, je suis sur un album traditionnel. Nous avons commencé les répétitions au studio de Bakane Seck à Dakar. Et je vais faire peut-être 8 morceaux et une autre partie qui sera acoustique.»