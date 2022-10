Tournée internationale : Youssou Ndour marque une pause et rentre à Dakar pour…

Youssou Ndour a bouclé hier, vendredi, la première phase de sa tournée internationale débutée le 7 octobre. Après la France, la Turquie, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, le lead vocal du Super Étoile a décidé de marquer une pause.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, Youssou Ndour, avec son groupe, est en route pour Dakar. Le journal informe qu’il fait un break le temps de troquer sa tenue de chanteur contre son costume d’homme d’affaires.



L’Observateur précise que le président du Conseil d’administration du Groupe futurs médias va inaugurer, le 28 octobre, Impack Safa Group, son complexe industriel planté à Diamniadio et spécialisé dans l’impression et le packaging. La cérémonie sera présidée, d’après la même source, par le Président Macky Sall.