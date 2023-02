UN ÉLÉPHANT EST TOMBÉ,

Kora béto té kumala,

Djougndjoung béto té kumala,

La Kora et le Djougndjougn se sont tus, le temps de nous remettre de nos émotions après la triste nouvelle du décès de Ismaël Touré.

Ismaël Thierno Touré s’en est allé laissant orphelins son frère Sixu Tidjane et tout le monde de la culture.

L’enfant de Ziguinchor a eu très tôt la culture dans le sang, encadré par son défunt grand frère Amadou Sékou Touré. Ismaël et Sixu ont fait les planches avec la Fraternelle, une association culturelle qui a enrôlé beaucoup de cadres casamançais et la musique avec l’orchestre de Ziguinchor, d’après les indépendances, Espérança Jazz. Avec toutes ces expériences, il s’est envolé pour la France où il a fondé le mythique groupe Touré Kunda avec son petit frère Sixu d’abord et après avec Amadou et en fin Ousmane et Hamidou.

Le groupe Touré Kunda avait fini d’élever la musique sénégalaise et africaine au firmament de la world music , mélangeant les sonorités africaines au rock, jazz et reggae. Les frères éléphants ont joué partout à travers le monde avec des distinctions les unes plus honorifiques que les autres. Ils ont exploité au fond les diversités folkloriques de la Casamance; ils ont inspiré beaucoup de musiciens africains et ont fait des émules.

Ismaël que l’on pleure aujourd’hui était le socle et l’éminence grise de ce groupe ; il aurait mérité un véritable hommage de son vivant mais comme en Afrique, on ne rend que des hommages posthumes…

Ismaël est allé rejoindre ses frères Amadou et Hamidou et à Sixu et Ousmane, son épouse et ses enfants, ses amis de Ziguinchor, nous présentons nos condoléances, aussi à tous les musiciens du Sénégal et au monde de la culture.

Le Sénégal, l’Afrique, la France et le monde pleurent L’ÉLÉPHANT et comme un artiste ne meurt jamais, Ismaël sera parmi nous pour que résonnent encore la Kora et le djougndjougn. Adieu Fondiké pour toujours.

Kora et djougndjougn: instruments traditionnels très nobles de la musique mandingue de l’Afrique de l’Ouest.