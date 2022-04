Une distinction pour Pape Faye

L'artiste comédien, écrivain, dramaturge et metteur en scène sénégalais, Pape Faye est nommé Ambassadeur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor par le bureau Africa Solidarità de Roma, en Italie.





L’artiste a été choisi pour la qualité de ses productions artistiques et son engagement tout au long de sa carrière professionnelle. Pape Faye s’est distingué, tout au long de sa carrière, par la promotion de l’écriture et du théâtre en général.





Interrogé par Seneweb, Pape Faye se dit très heureux de cette distinction : "Je suis à la fois comblé, heureux et fier d’être élevé au titre d'ambassadeur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Cette distinction qui me surprend me va évidemment droit au cœur. Il doit y avoir certainement un lien entre ma récompense au grand prix de poésie sur les traces de L S . Senghor en 2019 - 2020, et ma passion pour les arts du récit et du théâtre et de la poésie", a-t-il affirmé.





La nomination de Pape Faye sera officialisée, le Samedi 09 avril 2022, à Rome lors de la cérémonie de la Septième Édition de remise du prix. La cérémonie se tiendra à la Sala Frentani.