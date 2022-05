54e Session de la Conférence des ministres africains de la Planification de la CEA, du 11 au 17 mai, à Dakar

Conférence des ministres africains de la Planification de la CEA

Le Sénégal va accueillir, à partir de mercredi, la 54ème session de la conférence des ministres africains de la planification et du développement économique de la commission économique pour l’Afrique (CEA).





Cette rencontre de 7 jours se tiendra au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, note un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie d’ouverture sera présidée, le 16 mai, à 10 heures, par le président Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine.





A en croire la source, "cette conférence d’envergure internationale constitue une des plus importantes instances de dialogue et d’échanges de vues entre les ministres africains chargés des finances, de la planification et du développement économique et les gouverneurs des Banques centrales sur des questions liées au programme de développement de l'Afrique".