Après une visite de 24 h à Dakar: Le Président de l’Ouganda, Museveni est rentré

l y a moins de deux semaines, le Chef de l’Etat Macky Sall a été porté à la tête de l’Union africaine (UA) pour un mandat d’un an. Sur ce, son homologue Yoweri Museveni a effectué une visite de courtoisie à Dakar (Sénégal) pour notamment saluer le leadership de l’actuel Président en exercice de l'UA. C’est depuis hier dimanche 14 février qu’il a foulé le sol sénégalais et a été accueilli avec tous les honneurs.



Selon les services du Palais, «c'est dans l'esprit de la série de consultations que déroule le Chef de l'Etat depuis le sommet d’Addis-Abeba». «Les enjeux et défis du continent ont été également au menu d'un tête-à-tête entre les deux Chefs d'Etat. Les relations bilatérales entre Dakar et Kampala ont aussi été évoquées», indique-t-on.

«La Fondation African global security aura son siège à Dakar»

Et c’est ce lundi 14 février que le Président Ougandais Yowéri Museveni est rentré. «Il a quitté Dakar ce matin après une visite de courtoisie de 24h. Le Président Yoweri Museveni était venu féliciter le Président Macky Sall pour son installation à la tête de l'Union africaine. Il a été raccompagné à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar par le Chef de l'Etat. Le Président Ougandais a eu droit aux honneurs militaires avant de quitter Dakar», souligne la Présidence. Elle argue que le Sénégal et l'Ouganda font partie des 6 pays initiateurs de la Fondation African global security. La sécurité, dit-elle, étant une des prérogatives pour assurer la paix et la stabilité, «la Fondation aura son siège à Dakar».