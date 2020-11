Campus franco-sénégalais : Dakar et Paris signent un accord de création de l’Etablissement public à caractère administratif

En marge du Forum de Paris 2020 sur la Paix auquel prend part le Président Sall, le Sénégal et la France ont procédé à la signature d’un accord intergouvernemental relatif à la création de l’Etablissement public à caractère administratif du Campus franco-Sénégalais. Le président Macky Sall en visite à Paris, est accompagné d’une délégation dont la nouvelle ministre des Affaires étrangères Aissata Tall Sall.Pour rappel, le campus franco-sénégalais est une initiative des présidents Emmanuel Macron et Macky Sall lancée en 2018. Une convention portant création de ce Campus a été signée entre les deux ministres de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.