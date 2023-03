Célébration de 8 mars : Le conseil de l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal aux étudiantes de Hékima

L’ambassadrice du royaume d’Espagne au Sénégal, Olga Cabarga Gomez, a présidé la célébration de la journée internationale organisée par les étudiantes de Hekima. La cérémonie était placée sous le thème ‘’Pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l’égalité des sexes’’.



La diplomate espagnole a invité les femmes sénégalais, particulièrement les étudiantes de Hekima à s'activer dans l’éducation. ‘’Il y a beaucoup de femmes, qui sont en train de devenir des professionnelles au Sénégal et je suis convaincue que c’est à travers l’éducation qu’on peut changer la société et qu’on peut avoir l’égalité. C’est pourquoi je suis là pour les encourager à poursuivre l'éducation pour être en mesure de revendiquer leur droit. Les femmes doivent croire en elles-mêmes parce qu’il y a beaucoup de personnes qui les méprisent. Pour cela, elles doivent acquérir des pouvoir de décider de leur avenir’’, conseille Olga Cabarga Gomez.



La représente du Royaume d’Espagne au Sénégal soutient aussi que son pays est prêt à accompagner ces femmes dans le cadre de la mobilité académique pour poursuivre leur formation.



‘’Il y a toujours des possibilités pour aller étudier en Europe. Déjà certains établissements supérieurs espagnols notamment l’université Huelva sont prêts à accompagner les étudiantes de Hekima à poursuivre leurs études en Espagne. Mais elles doivent surtout penser à revenir travailler pour leur pays pour voir comment contribuer au développement du Sénégal’’, lance-t-elle.