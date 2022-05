Classement 2022 : le passeport sénégalais ne fait pas rêver

Le passeport sénégalais ne fait pas partie des plus puissants en Afrique, encore moins dans le monde.



Selon le Henley passeport index 2022, le baromètre de Henley & Partners, société londonienne de conseil en citoyenneté mondiale et en résidence, ledit document occupe le 88e rang mondial sur 199. Cette position correspond à la 27e place à l’échelle africaine.



Les Échos, qui a donné l’information dans son édition d’hier, jeudi, souligne qu’il s’agit pour le Sénégal d’un recul d’un rang par rapport au précédent classement de Henley & Partners.



Le journal précise que le passeport sénégalais ne peut entrer sans visa que dans 56 pays sur 277 destinations retenues par le classement. La majorité de ces pays sont africains et on ne compte dans le lot aucune destination européenne.



Le classement africain est dominé par le trio Maurice, Afrique du Sud et Botswana. Celui mondial est mené par le Japon, Singapour et l’Allemagne, qui est ex-aequo avec la Corée du Sud à la troisième place.