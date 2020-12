Concours vidéo : Quand des productions audiovisuelles renforcent les relations de travail et d’amitié entre la Chine et l’Afrique

Clap de fin. La 2e édition du concours de vidéo China-Afrique, co-organisée avec Seneweb, a été clôturée ce mardi 8 décembre, à la Maison de la presse Babacar Touré. Marquant le 20e anniversaire de la fondation du Forum sur la coopération sino-africaine, elle a eu pour thème «Main dans la main vers un destin commun».«Cette idée illustre parfaitement la vision commune du président de la République du Sénégal et celui de la Chine qui, dans leur conception des relations internationales, appellent à la construction commune d'un monde meilleur caractérisé par une coopération gagnant-gagnant sur le plan économique et les échanges mutuellement bénéfiques sur le plan culturel», a affirmé le ministre de la Culture et de la Communication qui a présidé la cérémonie d’ouverture.Selon Abdoulaye Diop, le rôle des médias et des contenus médiatiques est essentiellement d’atteindre leurs objectifs. «Ce rôle fondamental des médias, la Chine ne cesse de l'exprimer à travers diverses initiatives dédiées. Je n'évoquerai que le Forum des médias qui réunit périodiquement beaucoup de pays africains en Chine», dit-il.Avant de poursuivre : «C'est le cas aussi du Séminaire de la radio et de la télévision au profit des cadres africains, le Séminaire des médias sur la coopération Chino-Sénégal, initié par l'ambassade de la Chine au Sénégal, entre autres. Vous avez compris que les productions audiovisuelles sont de puissants vecteurs de transmission, de vulgarisation des valeurs et de rapprochement entre les peuples, grâce à la magie du numérique et des Tic. Les médias et les productions audiovisuelles ont ceci de magnifique qu'on peut rester chez soi et s'informer de ce qui se passe dans les autres pays.»S’exprimant toujours sur les vidéos China-Afrique, le ministre de la Communication a indiqué que «ces types de production permettent de visualiser dans peu de temps les productions attrayantes sur les différents aspects de la coopération, et notamment la lutte conjointe contre la Covid-19».Ce concours, fait savoir Abdoulaye Diop, est un formidable creuset de productions qui ne pourront que contribuer au renforcement de nos deux relations de travail et d'amitié. Par ailleurs, il a félicité l'ensemble des candidats.