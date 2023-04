Dakar-Djeddah : le plan de vol de Macky Sall victime de la crise au Soudan

Le Président Macky Sall est depuis hier en Arabie saoudite. Il effectue la oumrah en compagnie d’une délégation réduite ne comprenant aucun membre de son cabinet ou du gouvernement.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le chef de l’État a indirectement subi les troubles survenues au Soudan et qui ont déjà fait près de 100 morts. Le journal renseigne qu’à cause de cette crise, son plan de vol Dakar-Djeddah a été légèrement modifiée.



La même source précise que l’avion présidentiel a été obligé d’effectuer une escale à Ndjamena, capitale du Tchad, avant de poursuivre sa route. Ce qui n’était pas prévu initialement.



Macky Sall et sa délégation sont arrivés hier à Djeddah en fin de matinée. Ils logent à l’hôtel Royal, près de la Kaaba. Le retour du chef de l’État à Dakar est prévu mercredi, selon L’Observateur.