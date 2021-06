Dubai : L'ambassadeur du Sénégal satisfait de l'état des preparatifs du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020

L'ambassadeur du Sénégal à Dubaï s'est rendu ce lundi à l'hôtel où séjourne l'équipe economique du Senegal compsosée de plusieurs structures de l'Etat au-delà de l'agence sénégalaise de promotion des exportations avec sa délégation pour une rencontre d'échange avec la délégation senegalaise. Son excellence Ibrahima Sorry Sylla a d'abord rappelé l'importance de la participation senegalaise à l'expo universelle Dubaï 2020 qui constitue sans nul doute le plus grand événement economique au plan mondiale.





L'ambassadeur s'est aussi félicité du travail que le commissaire senegalais à l'Expo Dubaï, Dr Malick Diop et toute son équipe abattent nuit et jour pour assurer une bonne participation du Sénégal à l'expo. Selon Ibrahima Sorry Sylla le choix porté sur l'emplacement du pavillon sénégal est stratégique du moment qu'il sera le passage obligé des visiteurs qui se rendront sur le site de l'Expo.





A la suite de l'ambassadeur le directeur de l'agence senegalaise de promotion du tourisme(ASPT ) , Papa Mahawa DIOUF a, à son tour loué le pragmatisme et la rigueur que l'équipe de L'ASEPEX met en avant pour assurer une bonne participation du Sénégal à cet evenement en integrant toutes les structures de l'Etat directement impliquées à la participation de notre pays à Dubaï 2020. Il en sera de même pour le Secrétaire Général de l'APROSI qui se dit confiant pour la suite non sans revenir sur l'importance de réfflechir sur les voies et moyens de faire la promotion du pôle de Diameniadio qui demeure un projet capital pour le chef de l'état.