Entretien avec Mme Ursula von der Leyen : Macky Sall remercie l'UE pour son soutien au plan de résilience du Sénégal

Dans le cadre de sa visite officielle à Bruxelles, le président de la repunlique Macky Sall a eu entretien téléphonique avec Mme Ursula von der Leyen, Presidente de la Commission européenne."Le chef de l'État l'a remerciée pour soutien de l' UE au plan de résilience économique et social du Sénégal dans riposte anti Covid", renseigne une note reçue.Pour sa part, la Présidente de la commission a manifesté son soutien fort pour le projet de production de vaccins par l'institut Pasteur de Dakar. Elle a fait état de " l'engagement renouvelé des deux côtés pour le renforcement du partenariat UE-Sénégal, y compris dans la recherche de voies et moyens pour accompagner les efforts Sénégal dans la relance post Covid".A noter que toujours dans le cadre de cette visite auprès de l’UE, le Président Macky Sall a eu un entretien avec le Président Charles Michel. " Le partenariat UE-Sénégal est solide, confiant et durable. La rencontre a permis aux deux autorité de réitérer leur engagement commun à raffermir ces liens, notamment par la production de vaccins anti Covid par le Sénégal", indique 'la même source.