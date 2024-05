États-Unis : Macky Sall a pris part à la Conférence de Zions Bank

L'ancien président Macky Sall a représenté l'Afrique à la Conférence de Zions Bank, dans l'Utah, aux États-Unis, consacrée au commerce et à l'investissement en Afrique.







"J’ai pris part, ce 23 mai, à Salt Lake City (Utah, USA) à la Conférence de Zions Bank sur le commerce et l’investissement, en compagnie des anciens présidents George Bush Jr des USA et Vicente Fox du Mexique, et de l’ancien PM du Canada S. Harper. J’y ai fait un plaidoyer pour l’investissement en Afrique", a déclaré Macky Sall après la conférence.