Fin de mission de l’ambassadeur du Japon au Sénégal

Fin de mission pour l'ambassadeur du Japon,Arai Tatsuo

Après avoir passé plus de trois ans dans le pays, l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, retourne dans son pays. La mission du diplomate au Sénégal est arrivée à son terme cette année, informe un communiqué de l’ambassade du Japon.





‘’Son Excellence Monsieur Arai Tatsuo vous informe qu’il quitte définitivement Dakar, au terme de sa mission en tant qu’ambassadeur du Japon au Sénégal. Pendant trois ans et demi, l’ambassadeur a consacré tous ses efforts au renforcement des relations entre le Japon et le Sénégal, entre autres, à travers des évènements dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Sénégal’’, lit-on dans le communiqué.





Son Excellence Arai Tatsuo tient à exprimer combien il a apprécié les excellentes relations qu’il a eu à entretenir avec le Sénégal. ‘’Cette relation d’amitié s’est traduite par un partenariat mûr et solide, qui s’étend à plusieurs domaines tels que les échanges diplomatiques, la coopération socio-économique et sécuritaire, les activités économiques et les échanges culturels et sportifs’’, ajoute le document.