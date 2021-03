Formation sur les véhicules blindés de combat au Sénégal : 51 militaires gambiens ont reçu leur diplôme

Ils sont maintenant aptes pour manœuvrer les véhicules blindés de combat de l’infanterie. Les 51 militaires gambiens, en formation depuis le 30 janvier dernier au Centre d'entraînement national Cpt Gormack Niang de Mont-Rolland (Thiès) ont reçu, ce vendredi 19 mars, leur diplôme des mains du commandant de la Zone militaire n°7.Les militaires gambiens sont ainsi formés à la conduite de ces engins de guerre, au maniement de l’armement embarqué à bord, au tir et surtout au combat embarqué et débarqué, ainsi qu’à la maintenance du matériel.Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre Sénégal et la Gambie.