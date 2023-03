Gana Guèye et la cause LGBT : ce que les États-Unis reprochent à Macky Sall et Ousmane Sonko

Le département d’État américain a publié ce lundi son rapport 2022 sur l’état des droits de l’homme dans le monde. Deux cents pays sont concernés. Le Sénégal est dans le lot et parmi les points qui ont retenu l’attention du département d’État, la situation des homosexuels. «Le gouvernement et les attitudes culturelles sont restés fortement biaisés contre les personnes LGBTQI+», pointent les Américains à travers les trente pages consacrées au pays et largement reprises par Les Échos.



Pour illustrer ce constat, le département d’État est revenu sur l’affaire de l’ancien milieu de terrain sénégalais du PSG qui évolue aujourd’hui à Everton. «Le 14 mai, rembobinent les auteurs du rapport, le footballeur sénégalais Idrissa Gana Guèye, membre de l’équipe professionnelle de football du PSG, a refusé de porter un maillot arc-en-ciel et de participer à un match parisien dédié à la sensibilisation à la discrimination LGBTQI+, une décision largement saluée au Sénégal.»



Le département d’État d'ajouter, pour s’en plaindre, que «le président Sall (Macky) et le chef de l’opposition Ousmane Sonko ont tous deux salué sur Twitter la décision de Guèye de ne pas participer au match».