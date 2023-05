Guerre au Soudan : le Sénégal rapatrie neuf Bissau-Guinéens

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur annonce que douze Sénégalais qui vivaient au Soudan ont été rapatriés à Dakar hier. «Ils ont été pris en charge à leur arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par les services compétents de l’État, conformément aux procédures habituelles mises en place en pareilles situations», souligne Les Échos, qui donne l’information.



Les Sénégalais sont rentrés au bercail en même temps que neuf Bissau-Guinéens qui vivaient comme eux au Soudan, un pays en proie depuis quelques semaines à une guerre interne qui a fait plus de 400 morts. Le Président Macky Sall avait demandé qu’ils soient rapatriés en même temps que les ressortissants sénégalais.



Sénégalais et Bissau-Guinéens ont été rapatriés via l’Égypte. Ils ont voyagé par bus de Khartoum à Assouan avant de rallier Le Caire d’où ils partiront par vol commercial vers Dakar.