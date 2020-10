Ligne Paris-Dakar : Air France, en chute libre, supprime 17 postes

La compagnie aérienne Air France a subi un recul généralisé de son activité au Sénégal.Selon une note de la compagnie française reprise par Source A, la desserte Paris-Dakar-Paris est en chute libre de 45%.Pis, le taux de remplissage quotidien qui était de l’ordre de 90 à 95%, se situe actuellement entre 45 et 50%.Les vols commerciaux, qui avaient une fréquence hebdomadaire de 7/7, sont passés à deux vols de rapatriement arrivant vides à Dakar.Et, ce pendant plus de trois mois.Cette baisse drastique de son activité a poussé Air France à externaliser son service d’assistance à l’atterrissage et à l’embarquement à l’Aibd. Désormais, c’est 2AS qui a gagné ce marché.Face à la crise, Air France a aussi décidé de supprimer 16 postes du passage et de la coordination ainsi que celui du support assistance.Bref, 17 salariés sont concernés par la mesure. Ces derniers se verront proposer un contrat de travail à 2AS.