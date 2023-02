Lutte contre le terrorisme : Macky Sall propose une arme fatale

Dans son discours de fin de mandat à la tête de l’Union africaine, le Président Macky Sall a appelé à une remobilisation contre les conflits armés et le terrorisme. Dans ce sens, le président en exercice sortant de l’organisation continentale «appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du Sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022».



Il s’agit de «rendre opérationnelle la Force africaine en attente, créer une Unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible (les) efforts de lutte contre ce fléau».



Cependant, de l’avis de Macky Sall, la croisade contre le terrorisme en Afrique ne devrait pas être uniquement l’affaire des Africains. «Cette lutte, comme je l’ai indiqué dans mon adresse à la 77ème Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, relève aussi de la responsabilité du Conseil de Sécurité, garant du mécanisme de sécurité collective ; parce que l’avancée du terrorisme en Afrique est une menace à la paix et à la sécurité internationales. Comme il l’a fait ailleurs, le Conseil doit mieux s’engager dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus robustes et un financement plus adéquat», suggère le chef de l’État, qui cède ce weekend la présidence de l’UA à son homologue comorien, Azali Assoumani.