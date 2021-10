M. Salihou KEITA, Directeur Général du CICES, séjourne présentement à Istanbul, Turquie

M. Salihou KEITA, Directeur Général du CICES, séjourne présentement à Istanbul, Turquie. L'objectif de la mission est de présenter le CICES et la Fidak aux hommes d’affaires turcs en vue de futures relations de partenariat.



Le Directeur Général, conformément à sa nouvelle vision, ouvre ainsi les portes du CICES à de potentiels partenaires.



Une mission qui s'inscrit dans la logique de sa démarche inclusive et participative pour un maillage de toutes les énergies positives. Une diversification des activités du CICES pour placer la notion de partenariat dans le développement socioéconomique du Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

Ainsi, le Directeur général a d’abord rencontré Monsieur Ali KALMAN Directeur général de HAGE Fuari Hizmetleri qui est une société très connue au Sénégal car organisatrice de plusieurs salons spécialisés (SENCON, SENPEC & SENFOOD,….). Les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration entre les deux structures notamment :

- le retour au Parc des Expositions du CICES pour l’organisation de leurs salons;

- l’implication de HAGE dans l’organisation de la 29ème FIDAK en mobilisant des sociétés turques pour les faire participer à la manifestation (le CICES a donné une accréditation à HAGE à cet effet) ;

- accompagner le CiCES dans l'acquisition de matériel d’aménagement de stands (panneaux Syma System, mobilier, etc...) pour une meilleure organisation des événements ;

- la co-organisation de manifestations pour un partenariat gagnant-gagnant.



Sur tous les points, ci-dessus énumérés, les parties ont convenu de mutualiser leurs efforts pour mieux fructifier la collaboration en s’impliquant d'avantage dans l’organisation des manifestations respectives de chaque partie, ou dans la co-organisation de nouvelles manifestations.



A cet effet HAGE s'est engagé à:

- mobiliser des entreprises turques, malgré le délai assez court pour les faire participer à la FIDAK ;

- retourner au Parc des Expositions du CICES pour l’organisation de ses salons, à compter du 2ème semestre 2022.



Sur ce le DG du CICES a promis:

- de meilleures conditions d’organisation avec le projet de réhabilitation et de rénovation du site en cours et son implication dans l’organisation ;

- de faire des propositions pour l’acquisition de nouveaux stands d'exposition;

- de consulter un partenaire pour la co organisation du Salon HALAL à Dakar au mois de Ramadan.



Par ailleurs, le Directeur général du CICES a effectué une visite au siège de la Fédération des sénégalais résidant à Istanbul. Une démarche très salutaire et appréciée par ces opérateurs économiques sénégalais résidants en Turquie. Le Président de la Fédération M. Moctar Sow a évoqué les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, et surtout leurs attentes des autorités sénégalaises.



Le DG a pris l’engagement de les aider à mieux se formaliser en y associant d’autres structures d’accompagnement technique et financier, telles que la Chambre de commerce de Dakar, l’ASEPEX, l’ADEPME , la DER, entre autres.



Décision a été prise, par le DG Salihou Keïta, d’aller vers une bonne participation des opérateurs économiques sénégalais résidant en Turquie à la 29ème édition de la FIDAK du 6 au 20 Décembre 2021, conjointement à la 17ème édition de la Foire Commerciale de États membres de l'OCI; mais aussi d’organiser en 2022 au CICES la Foire des Produits Senégalo- Turcs ( FOPROSET)

Les visites se poursuivent et le DG du CICES doit rencontrer ce lundi 11 octobre les responsables de la Chambre de commerce de Istanbul et d’autres hommes d’affaires.