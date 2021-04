Macky Sall à Bruxelles sur invitation du président du Conseil européen Charles Michel

Le président de la République Macky Sall, invité officiel du Président du Conseil Européen est arrivé à Bruxelles ce dimanche après-midi.Le chef de l'État a été accueilli par les membres de la communauté sénégalaise et par les militants de l’Apr, renseigne-t-on.Au menu de cet visite, des séances de travail avec Charles Michel, Président du Conseil européen dans le cadre la coopération entre l’Union et la République du Sénégal; une séance de travail avec le Ministre Président de Wallonie Bruxelles; des entretiens bilatéraux avec des investisseurs privés, des autorités du secteur de la santé, et avec les président de la Banque européenne d’investissement, énumère le document reçu à cet effet.