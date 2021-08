Macky Sall annoncé en Allemagne

Le président de la République reprend les airs. Macky Sall se rend en Allemagne, plus précisément à Berlin, qui accueille, ce vendredi 27 août, le Sommet du Compact with Africa (CwA).



Selon Rewmi Quotidien, cette initiative, basée sur la demande et placée sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, est ouverte à tous les pays africains.



L'objectif principal du Compact with Africa est d'accroître l'attractivité des investissements privés en améliorant de manière substantielle les cadres macroéconomique, commercial et financier.



Douze pays africains ont rejoint l'initiative : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.