Macky Sall au Japon : Une rencontre inédite avec l'Empereur au programme

Le Président de la République est en visite officielle au Japon du 17 au 22 décembre 20222 à l’invitation du Premier Ministre Monsieur Kishida Fumio. Comme lors de chacune de ses sorties officielles hors du territoire, Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise vivant au Pays du Soleil Levant.



Particularité de cette visite, le Président Sall sera aussi reçu par l’Empereur du Japon dont les audiences sont très rares.



Cette visite officielle s’inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer l’investissement, la coopération bilatérale et multilatérale comme la TICAD 8 de Tunis qui a été un grand succès. Le Japon est l’un des grands partenaires du Sénégal dans les domaines, entre autres, de l’agriculture, de la santé, de l’hydraulique et de l’éducation et de la formation avec notamment le



Centre de formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal Japon et l’Initiative ABE d’allocations de bourses de stage.



Il faut aussi rappeler que le Japon est le principal soutien de la Couverture Sanitaire Universelle, un des projets phares du Président Sall.



Au cours de la visite les deux parties signeront deux importants Accords portant respectivement sur l’éducation et le contrôle de qualité des produits halieutiques (construction d’un laboratoire national d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture).