Macky Sall, Macron, Kagamé… : les dessous d’un dîner

Macky Sall, Macron, Kagamé

Le Président Macky Sall a dîné, lundi 14 novembre, avec Emmanuel Macron, en marge du G20. Étaient également présents les dirigeants de trois pays du G20, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l'Argentin Alberto Fernandez et le chef de la diplomatie mexicaine Marcel Ebrard afin de « renforcer la coalition des partenaires du Sud sur la nécessaire désescalade et la paix » en Ukraine, a précisé l'Élysée. Les présidents rwandais Paul Kagamé et le Premier ministre cambodgien Hun Sen étaient également présents.





« Les partenaires ont appelé à un sommet du G20 de solidarité face aux répercussions profondes de la guerre en Ukraine sur le plan économique, alimentaire et énergétique »,renseigne la présidence française.