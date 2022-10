Macky Sall sort des sentiers battus

En une semaine, le Président Macky Sall a fait du Président Angolais, l’invité d’honneur du forum de Dakar sur la Paix et la sécurité et a répondu à l’invitation du Président algérienTeboune pour assister à l’ouverture du sommet de la ligue arabe. Luanda et Alger ne faisaient pas partie des axes majeurs de la diplomatie sénégalaise. Pour preuve, Wade pendant ses douze ans ne s’est pas rendu en Algérie.





A part le Président Sall, le Président Diouf s’était rendu à Alger sous Chadli Bendjedidc’est-à-dire à la fin des années 1980. Pour l’Angola c’est encore pire, il y avait une méfiance mutuelle entre les deux pays depuisque le Président Senghor avait pris fait et cause pour l’Unita de Jonas Savimbi dans la guerre de libération d’Angola des années 1970. D’ailleurs le grand politologue Babacar Justin Ndiaye a toujours dénoncé cet etat de fait et demandé un rapprochement avec Luanda vu le poids à la fois politique et économique de l’Angola sur l’échiquier continental.





Macky Sall sort des sentiers battus diplomatiques en faisant tomber des m urs artificiels comme la langue en mettant l’Afrique Lusophone au cœur du sommet de Dakar mais en adoptant un nouveau logiciel diplomatique qui jette dans les poubelles de l’histoire le contentieux Senghor/Neto mais aussi en s’ouvrant à l’Algériequi est l’un des plus grands pays du continent sur le plan économique mais surtout militaire.





En s’ouvrant à Luanda et à Alger, Macky Sall fait aussi tomber une autre frontièreartificielle qui oppose en Afrique des pays dit « révolutionnaires » ou « progressistes » et les autres. Avec le nouveau logiciel diplomatique, cette distinction devient anachronique car le Sénégal pays pétrolier et gazier a besoin de l’expérience de ces deux grands d’Afrique australe et du Maghreb. Ce nouveau logiciel diplomatique a aussi changé nos relations avec nos voisins immédiats. On est passé ainsi d’un cercle de feu (dislocation de la fédération du Mali, crise sénégalo- mauritanienne, opération Gabou en Guinée Bissau, Fode Kaba et MICEGA en Gambie) et en un cercle de confiance symbolisé par les ponts de Farafegny et de Rosso.