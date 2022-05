Mariama Sy : "Nous devons changer la perception que les espagnols ont sur les Sénégalais"

Son excellence Mariama Sy, ambassadeur du Sénégal en Espagne s'est adressée à la communauté sénégalaise établie en Espagne. C'était, à l'occasion du mois de l'Afrique coïncidant avec la deuxième édition du festival international Cila Book de Las Palmas. Cet événement culturel est organisé par Hermanos Thioune Production.



La diplomate Mariama Sy, au service de ses concitoyens, s'est déplacée aux îles Canaries, dans l'après-midi. Le but de ce déplacement, c'est de soutenir toutes les initiatives et les activités des artistes Sénégalais. En réalité, c'est aussi une reconnaissance de l'importance que la culture peut occuper dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Espagne.

"Les Sénégalais doivent changer la perception que les Espagnols et les Européens ont sur nous", a plaidé la diplomate.

L'ambassadeur a par ailleurs lancé des messages aux autorités sénégalaises, en charge de la culture de soutenir davantage les acteurs culturels sénégalais basés à l'étranger.