Médiation au Mali : «Pourquoi j’étais dans la délégation de Macky» (Alioune Tine)

Macky Sall et quatre de ses homologues de la sous-région ont initié une médiation pour tenter de trouver une issue à la crise politique malienne.





Le chef de l’État avait voyagé avec Cheikh Tidiane Gadio et Alioune Tine. Ce dernier explique pourquoi il était dans la délégation présidentielle.





«Je suis expert indépendant des Nations-Unies au Mali. Je travaille au Mali et je connais bien la situation. Et, en tant que tel, je dois travailler avec les chefs d’État du G5 Sahel et ceux de la Cedeao sur les crises qu’il y a au Mali. Donc, ma présence se justifie de façon tout à fait naturelle, dans le cadre du mandat que j’exerce…», déclare-t-il dans Les Échos.





L'ex-président de la Raddho et d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest et du Centre précise avoir collaboré sérieusement sur ce dossier avec Macky Sall dont, dit-il, le leadership a été reconnu sur place par tous les acteurs de la crise malienne.





«Je fais de l’alerte au niveau du président de la République depuis longtemps. Effectivement, j’ai travaillé avec lui. Je pense qu’on a travaillé de façon extrêmement minutieuse. La préparation a été faite au Sénégal et sur place (au Mali) aussi le travail a été fait», justifie le patron d'Afrika Jom Center.