Migration irrégulière : ‘’Il faut ouvrir les voies de migration légale’’ (Me Aissata T Sall)

Aissata Tall Sall, ministre des Affaires Etrangères

La meilleure manière de lutter contre la migration irrégulière, est d’ouvrir les voies de migration légale. Tel est l'avis du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall.





Face à cette situation, elle souligne ‘’ la nécessité d'asseoir des politiques de maintien de la jeunesse dans leur pays de départ à travers des mécanismes indicatif’’.





En marge d’une conférence de presse hier, en compagnie de son homologue grec Nikos Dendias, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur soutient que la migration est idéale. Mais si les pays européens passent leur temps à fermer les frontières et à empêcher les gens d’entrer, ils finiront par trouver d’autres voies. Et malheureusement la voie des trafiquants, des réseaux, des délinquants internationaux, ceux-là qui organisent une vraie traite humaine’’, lit-on dans les colonnes du quotidien national « Le Soleil ».