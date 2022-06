Ouverture du G7 : Macky Sall s’est entretenu avec le Président de la Banque mondiale

Le chef d’État sénégalais, qui est aussi président en exercice de l’Union africaine, participe au Sommet du G7, qui s’est ouvert ce dimanche en Allemagne.



Aujourd’hui, Macky Sall a rencontré David Malpass, Président du Groupe Banque Mondiale.

Au cours de leurs échanges, les deux hommes ont évoqué “la coopération bilatérale excellente, illustrée par le récent appui budgétaire de la Banque Mondiale au Sénégal pour soutenir l’effort de résilience face à l’impact de la pandémie de Covid”, renseigne une note parvenue à Seneweb.

Les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment les risques de crise alimentaire, ont également été abordés par les deux dirigeants.

Enfin, Macky Sall et son interlocuteur se sont projetés sur la prochaine réunion de haut niveau de IDA 20, prévue le 7 juillet à Dakar et qui verra la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement.

Macky Sall, qui a été chaleureusement accueilli sur place, participera demain à la session élargie du sommet du G7 au Château d’Elmau. Au menu des discussions: climat, transition énergétique, santé, agriculture et équité genre notamment lutte contre violence faites au femmes et au filles.