Présidence de l’Union Africaine : les priorités du mandat de Macky déclinées par Aïssata Tall Sall

Le Sénégal occupera pendant un an la présidence tournante de l’Union Africaine (UA). L’installation du Président de la République, Macky Sall s’est déroulée ce samedi 5 février lors du 35e sommet ordinaire de l’UA à Addis Abeba (Éthiopie). Un mandat que le Chef de l’État souhaite marquer d’une pierre blanche à travers l’exécution d’un plan d’action axés sur plusieurs points.



Dans le but de restituer ces conclusions à l’endroit des membres du corps diplomatique présents au Sénégal, une séance a été organisée par le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Aïssata Tall Sall, ce lundi 14 février.



« Dans son discours d’acceptation de cette charge, le Président Macky Sall est revenu sur les urgences de l’heure du continent telles que : la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme et bien évidemment les changements inconstitutionnels de régimes que nous ne pouvons pas accepter qui prospèrent sur le continent. Les autres questions ont tourné autour du développement de l’Afrique ; son économie, comment arriver à financer les économies africaines avec tous ces mécanismes », dit la cheffe de la diplomatie sénégalaise.



La pandémie de Covid-19 continue de cristalliser les attentions notamment celle du président Macky Sall. A ce sujet, la ministre a émis la volonté du nouveau président de l’UA de faire de l’Afrique un producteur de vaccins contre ce virus et plus globalement contre toutes les autres maladies présentes et futures.



Le climat est devenu un enjeu mondial au vu des conséquences liées à sa détérioration. Conscient de l’ampleur des dégâts, Me A.T. Sall affirme que le Président M. Sall compte prendre cette problématique à bras le corps tout en trouvant des moyens de compenser l’utilisation des énergies fossiles tel que le gaz.



La place et la voix de l’Afrique sur l’échiquier mondial occupent aussi une place de choix dans les défis du mandat du président Macky Sall. « L’Afrique veut aussi apporter sa contribution pour une réforme de la gouvernance politique économique et financière mondiale plus juste et un meilleur accès de nos pays aux sources de financements et aux sources de décisions par une présence remarquée de l’Afrique au sein du conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ».



Toujours dans le cadre des réformes, celle de l’Union Africaine est aussi au menu de la présidence du Sénégal à l’UA. « L’Union Africaine qui aujourd’hui est vue comme une grosse machine ayant éprouvé son système et qui se doit de passer à un système beaucoup plus efficace pour son mode de fonctionnement. Moins de personnel, moins de charge, plus de sérénité dans la prise de décision et plus d’efficacité dans l’application de ces décisions », a martelé Me Aïssata Tall Sall.



Pour rappel, le thème de la présidence du Sénégal pour cette année est : « Bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain : renforcer les systèmes agro-alimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain ».