Présidentielle en Gambie : Macky Sall félicite le Président Adama Barrow

Macky Sall félicite le président Gambien Adama Barrow

La victoire du Président Adama Barrow lors des élections présidentielles, tenues, ce samedi 4 décembre 2021, est l’occasion pour le président Macky Sall d’adresser ses félicitations à son homologue de la Gambie. « Je félicite chaleureusement le Président Adama Barrow pour sa brillante réélection et souhaite plein succès à son nouveau mandat. Le Sénégal et la Gambie partagent une histoire et un destin communs. Je continuerai de travailler avec le Président Barrow pour renforcer ces liens », a indiqué le chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall dans un message sur Twitter.