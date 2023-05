Profil : ce qu’il faut savoir sur le dirigeant chinois attendu ce dimanche à Dakar

Le Sénégal attend un hôte de marque. D’après Le Soleil, qui donne l’information, il s’agit du président du Comité permanent de la 14e Assemblée populaire (Apn), Zhao Leji. Il sera à Dakar, ce dimanche 14 mai.



Zhao Leji a été élu le 10 mars dernier pour cinq ans, lors de la session annuelle de l’organe législatif national de la Chine.



Ce cacique du pouvoir dispose du statut, rang et prérogatives de président de l’Assemblée nationale. Ce qui fait de lui la troisième personnalité de l’Etat chinois après le Président Xi Jinping et le vice-président Han Zheng. Il est le plus haut législateur de la Chine, comme on l’appelle,



L’hôte du Sénégal est aussi l’inspirateur du plan de lutte contre la corruption lancé en 2013 par le Président XI Jinping. Le plan a permis d’épingler plus de 300 000 personnes reconnues coupables d’actes de corruption.



La coopération entre la Chine et le Sénégal a permis la réalisation de nombreux projets : plusieurs autoroutes (Ila Touba, etc.), parc industriel de Diamniadio, forages du Pudc, Grand Théâtre national, arène nationale de lutte, pont de Foundiougne…