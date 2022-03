Racisme aux frontières ukrainienne et Polonaise : L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar dément le traitement illégal des noirs

Yurii Pyvovarov, ambassadeur de l’Ukraine à Dakar

L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar, Yurii Pyvovarov, a démenti les accusations de racisme aux frontières entre l’Ukraine et la Pologne dont seraient victimes les Africains. Il s’exprimait lors d’un entretien qu’il a eu avec le fils de l’ancien Grand Serigne de Dakar, Diallo Diagne, informe « PressAfrik ».





Il informe qu’aux dernières informations reçues des services frontaliers ukrainiens, tout le monde passe mais à tour de rôle.





« Il ne s’agit pas du tout de couleur de la peau. J’ai dit cela au ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, non mille fois non, c’est faux de penser que l’Ukraine bloque quelqu’un … des Africains sur la base de la couleur de peau, Non ! Tout le monde passe », a-t-il soutenu.