S.E.Aissata Tall Sall reçoit Le Chargé D'affaires de l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite

Mme le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieure, Mme Aïssata Tall Sall, s'est réunie à Dakar, avec le Chargé d'Affaires de l'ambassade du Serviteur des deux Saintes Mosquées au Sénégal, M.Youssouf Jazzar.Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé les relations bilatérales entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie saoudite, et les questions d'intérêt commun.Pour rappel, le Sénégal et l'Arabie saoudite entretiennent des relations historiques distinguées.Lundi, le Centre King Salman de Secours et d'Action Humanitaire au Royaume d'Arabie Saoudite (KSrelief) a annoncé, par l'intermédiaire de l'ambassade du royaume à Dakar, l'attribution d'un million de dollars au Sénégal pour répondre aux efforts et mesures du gouvernement sénégalais dans la lutte, contre Covid-19 et l’aide alimentaire au Sénégal pour Soutenir les familles confrontées à des pénuries de rations alimentaires.La subvention de l'Arabie saoudite au Sénégal s'inscrit dans un plan d'action international mis en œuvre par le Centre d'aide humanitaire et de secours King Salman dans différents pays grâce au Programme d'intervention d'urgence pour la population et pour soulager ses souffrances. Surtout les pays touchés par l'insécurité alimentaire et l'épidémie.Le Centre King Salman a mis en œuvre 1350 projets d'une valeur de 4,5 milliards de dollars dans 53 pays depuis 2020 .Au cours des dernières décennies, le Royaume a tendu la main de bonté et de tendresse à ses frères et aux personnes touchées dans divers pays du monde, étant un membre actif de la communauté internationale et un cœur principal dans le monde islamique .