Second orateur à l'Assemblée de l’ONU : Comment Macky Sall est parvenu à “bousculer” la tradition…

C’est ce mardi 20 septembre que s’est ouvert l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Président de la République, Macky Sall, a été le deuxième orateur de la session. Place habituellement dévolue aux États-Unis. Qu’est-ce qui est à l’origine de ce changement ? Seneweb en sait un peu plus.



Le passage du Président, qui était initialement prévu pour le 21, dans la matinée en 7e position selon l’ordre de tirage au sort chaque année, a finalement eu lieu, aujourd’hui, en deuxième position juste après le Brésil. Dans la tradition des Nations-Unies (exception au tirage au sort) le Brésil parle toujours en premier suivi des États Unis, pays hôte.



“Cette année, les États Unis ont offert de permuter avec le Sénégal, alors qu’ils pouvaient le faire avec un autre pays, permettant ainsi au chef de l’Etat de prendre la parole au premier jour du débat de haut niveau à une place très enviable”, renseigne une source.



Celle-ci y voit la puissance des relations entre Macky Sall et Joe Biden : “Comme en diplomatie l’acte le plus anodin en apparence porte en fait une signification, c’est là une marque d’amitié à l’endroit de notre pays et de son Président mais aussi et surtout la confirmation de l'émergence géopolitique de l'UA”.