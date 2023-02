Séisme en Turquie : 227 millions F CFA mobilisés par les Sénégalais

Nur Sagman, ambassadrice de la Turquie au Sénégal

227 millions de F CFA, c’est la somme mobilisée par les Sénégalais de tous bords pour venir en aide aux victimes du séisme en Turquie. La révélation a été faite par l’Ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Mme Nur Sagman, invitée de l’émission Grand Jury de ce dimanche 26 février 2023.





Une catastrophe naturelle qui a fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Une délégation sénégalaise de 30 personnes (sapeurs-pompiers) avait été envoyée en mission de sauvetage durant une dizaine de jours en Turquie.





« Cette soirée là, nous avons eu 52 millions de FCFA plus ou moins de dons, mais ce n’est pas que ca, comme vous avez dit, au total, jusqu’à maintenant, nous avons reçu plus de 75 millions de Francs CFA, et cela je ne parle pas de ce que l’Etat Sénégalais va nous donner », fait savoir l’ambassadrice.





Revenant sur le court séjour des sapeurs-pompiers sénégalais, Mme Nur Sagman donne les raisons. « Parce qu’on est arrivé à un point où maintenant, malheureusement, il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants. C’est un peu ça. C’est pour cela que toutes les équipes qui viennent de l’étranger rentrent petit à petit. C’était le moment le plus difficile. Les sapeurs-pompiers sénégalais étaient dans la ville la plus touchée. Pendant qu’ils étaient là, il y a eu un autre tremblement de terre, donc, ils ont vu les dégâts, et les morts pendant qu’ils étaient là-bas », dit-elle.