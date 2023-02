Sénégal-Israël : Pape Alé Niang parle de «relations ambigues et dangereuses»

Après Seydi Gassama, c’est au tour du journaliste Pape Alé Niang d’évoquer les relations entre le Sénégal et Israël. Et cette fois, le patron de Dakar Matin va plus loin, pour parler de «relations ambigues et dangereuses» entre les deux pays.





Dans un post sur Facebook, Pape Alé Niang a listé un certain nombre de faits pouvant semer le doute sur ces relations.

« -Quand on parle d'élections truquées et manipulées, c'est une société israélienne

-Quand on parle d'achat d'armement, c'est encore Israël

-Quand on parle de présence d'étrangers assimilables à des barbouzes au sein des forces de défense et de sécurité, c'est encore des Israéliens

-Quand on parle de matériel ultra sophistiqué planqué dans un immeuble à la place de l'Indépendance chargé de mettre sous écoute certains Sénégalais, c'est encore des Israéliens

-Certains gros marchés à milliards sont raflés par des Israéliens comme Ron Yaffet, parrain de...

Cerise sur le gâteau, Sidiki a été jusqu'en Israël pour faire leurs pratiques mystiques."