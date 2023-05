Sénégal – Royaume-Uni : alliance entre vieilles démocraties au-delà de la différence radicale des systèmes politiques

Charles III a été couronné roi du Royaume-Uni. La cérémonie d’intronisation a eu lieu ce samedi à l’abbaye de Westminster devant un parterre de dirigeants de la planète dont le Président Macky Sall, invité du souverain britannique. Une nouvelle preuve, s’il en faut, du lien, fort, entre le Sénégal et la Grande-Bretagne malgré l’écart entre les systèmes politiques des deux pays.



Le Sénégal est une République, qui a aboli le hasard de la naissance pour consacrer le mérite. Le Royaume-Uni est l’une des plus vielles monarchies du monde où le choix du chef de l’État se fonde sur le hasard de la naissance. La République étant l’antithèse de la monarchie, qu’est-ce qui peut donc expliquer la grande «entente cordiale» entre Dakar et Londres ? La démocratie.



Le Sénégal est l’une des plus vielles démocraties du continent africain. À l’instar du Royaume-Uni, la plus vieille démocratie pour ne pas dire la mère des démocraties avec ses traditions millénaires, notre pays compte ses us et coutumes parmi lesquels le dialogue.



Ceux qui se scandalisent de la poignée de main et des urbanités entre le Président Macky Sall et des figures majeures de l’opposition, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, ignorent nos traditions ou font semblant et essaient de les détruire.



La monarchie britannique est millénaire grâce à ses traditions. Notre democratie aussi a besoin des siennes pour survivre et le dialogue en est la plus importante.



La démocratie a sauvé les monarchies européennes des tourmentes de la Révolution française et garantit la survie des Républiques. Le Président d’une des plus vielles démocraties du continent ne pouvait qu’être présent au couronnement du Roi de la plus vielle démocratie du monde et en même temps, dans son pays, poser des actes qui consolident la République qu’il dirige.