Sénégal - Royaume-Uni : Deux ministres britanniques en visite au Sénégal

La ministre de Sa Majesté pour l'Afrique, Vicky Ford, et son homologue des Forces armées, James Heappey, sont en visite au Sénégal, du 23 au 25 novembre 2021. Cette visite vise à «promouvoir la sécurité et les intérêts économiques communs, tout en approfondissant la collaboration commerciale entre les deux pays», renseigne un document parvenu à Seneweb.



Le ministre Heappey visitera le patrouilleur britannique «HMS Trent», qui se trouve à Dakar pour mener des activités de sécurité maritime avec la marine sénégalaise. Les forces armées des deux pays prévoient un entraînement conjoint entre les Royal Marines britanniques et les Forces navales sénégalaises, «dans le but de partager et d'affiner leurs compétences pour assurer la sécurité des mers d'Afrique de l'Ouest».



«Le Sénégal est un partenaire de défense important pour le Royaume-Uni et nos deux pays ont beaucoup en commun. La visite du ‘’HMS Trent’’ démontre notre engagement à travailler main dans la main avec nos partenaires pour améliorer la sécurité maritime au large de l'Afrique de l'Ouest et relever ensemble d'autres défis communs», a déclaré le ministre des Forces armées britannique, James Heappey.



L'arrivée de ce patrouilleur britannique au Sénégal coïncide avec la Conférence sur la sécurité maritime des Amis du Golfe de Guinée du G7++, que le Royaume-Uni et le Sénégal président conjointement. L'événement réunira des partenaires régionaux afin de coordonner les efforts internationaux pour contrer les menaces communes à la sécurité maritime.



La ministre Ford abordera un certain nombre de questions avec les autorités sénégalaises, notamment le commerce et l'investissement, la paix et la sécurité dans la région, ainsi que les soins de santé et les diagnostics et vaccins Covid-19.



«Le Royaume-Uni approfondit son partenariat économique et sécuritaire avec le Sénégal et collabore à la lutte contre le Covid-19. Le Royaume-Uni s'est engagé à construire un réseau de liberté dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées pour renforcer nos liens en matière de sécurité. J'ai hâte de voir nos partenariats de sécurité en action avec la visite du ‘’HMS Trent’’ à Dakar et la Conférence sur la sécurité maritime organisée par le Royaume-Uni et le Sénégal, dans le cadre du G7++ des Amis du Golfe de Guinée pendant ma visite», de l’avis de la ministre Vicky Ford.



Durant son séjour, elle se rendra à l'Institut Pasteur de Dakar pour voir le travail, soutenu par le Royaume-Uni, réalisé par l'institut dans la fabrication de tests de diagnostic rapide Covid-19, le développement de tests pour Ebola et Marburg, et pour discuter des opportunités et des défis de la fabrication locale de vaccins.