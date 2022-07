Sénégalais en difficultés à Tunis et au Niger : Aissata Tall Sall donne des assurances

Aissata Tall Sall donne des assurances sur les sénégalais en difficultés

La ministre des Affaires Étrangères a réagi à la suite des événements qui se sont déroulés à Tunis et dans le désert du Niger et qui concernent des sénégalais. Dans une note parvenue à Seneweb, Me Aissata Tall Sall renseigne : « J’ai suivi avec attention les événements survenus à l’aéroport de Tunis entre des forces de l’ordre et des passagers subsahariens. La situation qui procède de problèmes techniques de la compagnie aérienne est en cours de normalisation », annonce-t-elle. Ainsi, poursuit la ministre, « en rapport avec les autorités compétentes, notre ambassadeur en Tunisie suit la prise en charge de nos compatriotes au départ ou en transit à Tunis ».