UNESCO : Le Sénégal à la tête du Groupe des ambassadeurs africains

Une nouvelle victoire diplomatique pour le Sénégal. Souleymane Jules Diop préside aux destinées du Groupe des Ambassadeurs africains à l'Unesco. Il a été élu jeudi dernier président dudit Groupe, le plus important Groupe de l'Unesco avec 55 membres, informe Les Échos.



«Avec les autres membres du bureau, nous tâcherons d’en être digne, en privilégiant encore et toujours le dialogue», promet-il, rendant un hommage appuyé à son prédécesseur, le diplomate namibien Albertus Aochamub, «pour le travail réalisé avec calme et sérénité, dans un contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19».



Cette élection, qui s'est déroulée en présence du Président des Seychelles Wavel Ramkalawan, marque une nouvelle victoire pour la diplomatie sénégalaise, indique ce journal.



Tous les ambassadeurs présents ont salué cet exploit de notre diplomatie.