Visite aux Comores : Macky Sall et Azali Assoumani renforcent leur coopération

Le chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall est en visite d’amitié et de travail aux Comores depuis le vendredi 25 février 2022. Le président sénégalais a été honoré à Moroni dans la journée du samedi 26 février. Une note de la présidence de la République informe que « le chef de l’Etat a reçu aujourd’hui la plus haute distinction de l’Etat comorien. Il s’agit de la dignité de grand croix de l’ordre du croissant vert des Comores », indique le message de la présidence, sur Twitter.





Pour sa part, le président Macky Sall de magnifier l’accueil que lui a réservé le peuple comorien. « Je remercie mon ami et frère le président Azali Assoumani et le peuple comorien pour l’accueil chaleureux à l’occasion de ma visite aux Comores. Ensemble, nous avons franchi un niveau supérieur dans la longue tradition d’amitié et de coopération entre nos deux pays », révèle le chef de l’Etat sur sa page Twitter.





7 accords de partenariat signés entre le Sénégal et les Comores





La présidence de la République renseigne que « Le Sénégal et l’union des Comores ont signé aujourd’hui sept accords de partenariat. Les secteurs prioritaires sont l’enseignement supérieur, la promotion des investissements et l’accroissement du volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et les Comores », fait-on savoir.





Les accords ont été signés en présence des deux chefs d’Etats, du ministre des Affaires Étrangères Mme Aissata Tall Sall.