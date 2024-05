[Reportage] Visite officielle de Diomaye Faye à Conakry : Des ressortissants guinéens à Dakar jubilent

Le voyage du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, ce vendredi, à Conakry, est vivement apprécié par des citoyens guinéens établis à Dakar. Ils espèrent qu’au terme de cette visite, les relations entre les deux pays seront davantage consolidées. Au bénéfice de tous.

Mamadou Alpha Barry est un boutiquier guinéen de 57 ans. Après avoir passé plus de 10 ans à Ouakam et fait un bref passage à Grand-Dakar, lui et sa petite famille ont déménagé, depuis 2019, à Hann-Maristes 2. Ici, cet originaire de Labé tient son commerce de détail d’alimentation générale. Loin des siens, « Vieux Barry », comme on l’appelle dans ce quartier, suit tout de même avec intérêt les actualités de son pays. « Oui, j’ai appris vers 16h à travers un groupe WhatsApp de nos compatriotes guinéens que le Président Bassirou Diomaye Faye se rend à Conakry pour une visite officielle de 48h. Mais j’apprécie cet acte. Je suis très content d’apprendre cette bonne nouvelle », commente-t-il. De son avis, cela prouve que le Sénégal et la Guinée sont des nations sœurs.





« En Guinée, on nous appelle ‘les Sénégalais’ »





M. Barry, visiblement très occupé à libérer un groupe de clients ayant déjà pris d’assaut sa boutique, regrette pour le constater que les relations entre les deux pays avaient reçu un sacré coup sous le magistère d’Alpha Condé et elles se sont encore plus détériorées avec le coup d’Etat perpétré par l’actuel chef de l’Etat par intérim. « Sur le plan politique et diplomatique, tout le monde sait que Macky Sall et le Colonel Doumbouya n’étaient pas sur la même longueur d’onde », rappelle ce père de famille, qui dit aujourd’hui être rassuré depuis, le 2 avril dernier, le jour où son président est venu à Dakar pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment du nouveau chef de l’Etat sénégalais. « Quand j’ai vu les images montrant une certaine complicité entre Doumbouya, Ousmane Sonko et le président Faye, j’ai rendu grâce à Dieu, j’ai dit ‘’Alhamdoulilah’’, parce que c’est tout ce que nous, peuples guinéens et sénégalais, souhaitons », jubile ce commerçant guinéen.

Tout comme Mamadou Alpha Barry, beaucoup d’autres Guinéens ont vivement magnifié la visite officielle que le chef de l’Etat sénégalais entame, ce vendredi, dans leur pays.

Devant leur petit écran bien installé quasiment au plafond de leur cantine exiguë qui fait office de salon, Sékou Diallo, coiffeur, et ses deux collègues regardent et commentent la rediffusion de la demi-finale retour de la Ligue européenne des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich (2-1). A cette heure de la soirée (20h 30), ils guettent encore le moindre client avant de baisser le rideau.

Interpellé sur le voyage de Bassirou Diomaye Faye à Conakry, Sékou ne cache pas sa joie. « Je salue la démarche du nouveau président sénégalais. Après s’être rendu en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau, etc., il a décidé d’aller chez nous. Nous nous en réjouissons énormément », applaudit ce coiffeur de 35 ans. Pour lui, cela prouve que tous les Africains sont frères et sœurs, même si les nationalités sont nombreuses.

« Au pays, nous qui avons passé plusieurs années à Dakar, on nous appelle ‘les Sénégalais’. Même ma mère, à chaque fois que je l’appelle au téléphone, elle me taquine en m’appelant ainsi », lâche-t-il, les yeux toujours rivés sur le poste téléviseur.

Il dit s’être installé à Hann Maristes, en 2017. « A cette époque-là, j’étais vers l’école japonaise dans le salon de mon ex-patron, c’est en 2020 que je suis venu ici pour lancer mes propres affaires », confie notre interlocuteur. Il est assisté par son jeune frère, Abou, et son neveu, Gatta.

Les attentes

Ces temps-ci, les clients ne sont pas nombreux, ils viennent généralement les week-end. Toutefois, Sékou et ses employés espèrent que la donne va changer à l’approche de la fête de l’Eid-El-Kébir. D’ailleurs, il annonce l’arrivée d’un renfort. « Un de mes petits frères, qui sera bientôt en vacances, va venir me rejoindre pour nous prêter main forte, parce que, comme nous le savons, pendant la fête de la Tabaski, nous serons très débordés », confie-t-il. Et ce n’est qu'après la Tabaski qu’il compte se rendre à Kankan, sa ville natale, où se trouvent son épouse et ses trois petits enfants.

« Nous attendons de cette visite que la coopération bilatérale entre les deux pays soit consolidée et que la libre circulation des personnes et des biens soit encore beaucoup plus fluide, mais aussi et surtout que le séjour des ressortissants des pays respectifs soit encore plus facile », lance Alhassane Baldé, qui nous a rejoints.

Dans des propos tenus en langue poular, traduits en Wolof par Sékou, ce motocycliste guinéen en profite pour solder des comptes. « Bien avant les élections [présidentielle du 24 mars], certaines voix se sont levées pour décrier la vie de certains de mes compatriotes guinéens à Dakar, ce que nous avons déploré avec énergie la démarche de ces individus mal intentionnés. Mais heureusement, le nouveau président et son gouvernement ne les ont pas suivis », fustige cet originaire de Télimélé, dans la région de Kindia. Il fait ainsi allusion aux sorties de Tahirou Sarr, se réclamant du nationalisme. « Personne ne peut diviser ces deux pays », jure-t-il, essuyant la sueur sur son visage.

Non loin de là, une autre boutique, avec presque le même décor. Ibrahima Dadhi Bah, aidé par un enfant d’environ 3 ans, s’empresse de ranger les marchandises exposées devant son magasin. C’est l’heure de la fermeture. « Le Sénégal et la Guinée, c'est presque un même peuple. Personne ne peut nous diviser. Par cet acte, le président Diomaye a tout simplement désavoué ceux-là qui criaient sous tous les toits que les Guinéens devaient être expulsés », glisse, ce commerçant de 45 ans, très avare en mots.

Il vit au Sénégal, depuis 15 ans, avec ses deux femmes et ses huit enfants. « Tous mes fils sont nés ici à Dakar et certains d’entre eux fréquentent déjà l’école sénégalaise. Il m’arrive de rester deux à trois ans sans mettre les pays en Guinée. Toute ma famille est ici. Donc, je peux dire que je suis à moitié Sénégalais », dit Ibrahima Dadhi Bah. Il prie pour une paix durable en Afrique surtout dans la sous-région.

« Aujourd’hui, le monde est tel que personne n’est fixe. Il y a aussi des Sénégalais qui vivent en Guinée et Hamdoulilah, ils vivent en paix », rappelle-t-il. C’est pourquoi, il attend des deux hautes personnalités sénégalaise et guinéenne qu’elles prennent des décisions communes visant à préserver cet acquis. « Je lance un appel solennel aux présidents Mamadi Doumbouya et Bassirou Diomaye Faye à tout faire pour consolider les relations diplomatiques et commerciales entre Dakar et Conakry au bénéfice des populations des deux pays », plaide-t-il. Car, à l’en croire, c’est seulement dans la paix et la stabilité que les pays africains peuvent espérer se développer.

M. Bah termine par une pique. « Je souhaite aussi que Bassirou donne à Doumbouya le secret du Sénégal. Les Guinéens ont besoin d’avoir, enfin, un président élu démocratiquement », souffle-t-il, le sourire au bout des lèvres.