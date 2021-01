Zoom sur les 4 Sénégalais qui brillent à l’ONU

Le Sénégal est très bien représenté dans les instances onusiennes.Le quotidien national Le Soleil dresse une liste de quatre Sénégalais nommés à des postes stratégiques avec rang de secrétaire général adjoint.Khassim Diagne est nommé, hier mardi 26 janvier, représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU en RDC. Il jouit d'une expérience de plus de 25 ans dans les domaines de la protection des réfugiés, des affaires politiques, de la gestion et du contrôle. Il a occupé depuis 2017 le poste de directeur de l'Unité politique, maintien de la paix, humanitaire et droits de l'homme au Bureau exécutif du Secrétaire des Nations Unies. Bien avant, il avait exercé comme représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) aux États-Unis d'Amérique et dans les Caraïbes.Deux semaines auparavant, le 7 janvier, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé Abdoulaye Mar Dièye au poste de Coordonnateur spécial pour le développement au Sahel avec rang de secrétaire général adjoint Il était Conseiller spécial de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).Il y a aussi Mankeur Ndiaye nommé au poste de Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).Quant à Mme Fatoumata Ndiaye, elle a été nommée Secrétaire générale adjointe aux services de contrôle interne des Nations Unies.